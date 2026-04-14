Conférence Toulouse Lautrec et les vedettes du cabaret Caumont Centre d’art Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Toulouse Lautrec et les vedettes du cabaret

Samedi 9 mai 2026 de 10h à 11h15.

Nous vous remercions d’arriver à 9h45. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:15:00

Date(s) :

2026-05-09

Conférence présentée par Léa Lefebvre, qui enseigne l’Histoire de l’art contemporain et l’Histoire de la photographie à Sciences Po Aix, ainsi qu’au sein de l’Université du Temps Libre d’Aix-en-Provence.

À la fin du XIXe siècle, dans le Montmartre vibrant, Henri de Toulouse-Lautrec observe, dessine, saisit les vedettes des cabarets qu’il fréquente. Témoin privilégié de cette effervescence, il offre une représentation à ces artistes, les transforme en icônes. Plus qu’une promotion, il révèle des personnalités et participe à fabriquer la célébrité de ces symboles d’une époque, de la modernité, qui repoussent les conventions. De La Goulue à Jane Avril et Loïe Füller, une conférence pour plonger dans le contexte historique et social du Montmartre fin-de-siècle .

Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 70 01

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English :

A lecture presented by Léa Lefebvre, who teaches History of Contemporary Art and History of Photography at Sciences Po Aix.

L’événement Conférence Toulouse Lautrec et les vedettes du cabaret Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence