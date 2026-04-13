Conférence La nef et la chapelle Notre-Dame d’Espérance, Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur Cave aux huiles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence La nef et la chapelle Notre-Dame d’Espérance, Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur

Samedi 9 mai 2026 de 15h à 16h30. Cave aux huiles 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Rencontre avec Delphine Bastet, Docteur en Histoire de l’Art, Attachée de conservation du patrimoine à la ville d’Aix-en-Pce, afin de découvrir la nef et la chapelle Notre-Dame d’Espérance de la cathédrale Saint-Sauveur.

Entre 1694 et 1705, l’architecte Laurent Vallon remodèle le flanc nord de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix en unifiant les anciennes chapelles latérales (celles des archevêques Armand de Narcès (avant 1339) et Olivier de Pennart (1467-1468), et celle de Sainte-Catherine ou de l’Université (1468-1470)) pour former la nef Notre-Dame-d’Espérance. Cette troisième nef, dite baroque , adossée aux extensions gothiques de la cathédrale (bras nord du transept et nef) et délimitée à l’ouest par le clocher, permet de créer dans l’édifice une vaste perspective axiale mettant en valeur la chapelle dite de Notre-Dame-d’Espérance. La nature des aménagements effectués, de même que le riche mobilier religieux, à la fois médiéval et moderne, conservé dans la nef, seront présentés lors de la présente communication. .

Cave aux huiles 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92

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English :

Meet Delphine Bastet, Doctor of Art History and Heritage Conservation Officer for the city of Aix-en-Pce, to discover the nave and Notre-Dame d?Espérance chapel of Saint-Sauveur cathedral.

L’événement Conférence La nef et la chapelle Notre-Dame d’Espérance, Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence