Concert Martine Scozzesi Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Martine Scozzesi

Samedi 9 mai 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Martine Scozzesi vous emmène avec son trio dans un univers plein de vie, de rythme et de sensibilité ! Ce concert, servi par de beaux textes, des musiciens engagés et de superbes arrangements, s’écoute avec un plaisir évident.

Avec ce troisième album de passage paru en 2023, Martine Scozzesi propose un univers musical riche. Le répertoire alterne entre titres intimes et engagés traversés par une constante recherche poétique. Des styles musicaux variés, des accents jazzy, de belles percussions et des chœurs. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

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English :

Martine Scozzesi and her trio take you into a world full of life, rhythm and sensitivity! This concert, with its beautiful lyrics, committed musicians and superb arrangements, is a pleasure to listen to.

L’événement Concert Martine Scozzesi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence