Spectacle danses orientales Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence samedi 27 juin 2026.

Aix-en-Provence

Spectacle danses orientales

Samedi 27 juin 2026 de 20h à 22h. Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de danses orientales et Bollywood des danseuses de l’association Mayeba ainsi que la compagnie Al Sharkiat.

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Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 50 13 65 association.mayeba@gmail.com

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English :

Oriental and Bollywood dance show by dancers from the Mayeba association and the Al Sharkiat company.

L’événement Spectacle danses orientales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence