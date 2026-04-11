Aix-en-Provence

Aix en Juin

Du 12/06 au 30/06/2026 tous les jours. Divers lieux sur Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-12

Prélude au Festival d’Aix-en-Provence, ouvert à tous les publics et entièrement gratuit, Aix en juin transforme la ville d’Aix-en-Provence et ses environs en lieu de concert à ciel ouvert.

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Divers lieux sur Aix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 67 00 57

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English :

A prelude to the Aix-en-Provence Festival, open to all audiences and entirely free of charge, Aix en juin transforms the city of Aix-en-Provence and its surroundings into an open-air concert venue.

L’événement Aix en Juin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence