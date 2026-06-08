Exposition Vasarely et l’architecture BP 40160 Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Vasarely et l’architecture

Du 12/06 au 20/09/2026 du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. BP 40160 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-12

Pour fêter les 50 ans de la Fondation, l’Office de Tourisme met à l’honneur, Victor Vasarely, l’un des plus grands artistes du XXe siècle, pionnier de l’art optique, et son magistral bâtiment pensé, dès sa création, comme une œuvre d’art monumentale.

// Vasarely et l’architecture mis à l’honneur /



Pour fêter le 120e anniversaire de sa naissance à Pécs en Hongrie en 1906 et les 50 ans de l’inauguration du Centre architectonique de la Fondation Vasarely en 1976 à Aix-en-Provence, l’Office de Tourisme met à l’honneur, Victor Vasarely, l’un des plus grands artistes du XXe siècle et pionnier de l’art optique, en proposant une exposition centrée autour de la création du magistral bâtiment qui abrite la Fondation Vasarely. L’exposition revient entre autres sur sa conception pensée par le plasticien comme une œuvre d’art monumentale.



// L’aboutissement de sa recherche expérimentale /



Dès les années 1950, Victor Vasarely imagine un art social capable de transformer la vie quotidienne grâce à l’architecture. Pour lui, l’œuvre n’est plus un objet isolé elle devient un élément de l’espace urbain, pensée pour dialoguer avec la lumière, les volumes et les déplacements de la foule. Dès son origine, le projet de la Fondation Vasarely doit être l’aboutissement de sa recherche expérimentale Avec ses seize alvéoles hexagonales, ses façades optiques en aluminium noir et argent, ses jeux de lumière et ses quarante-deux intégrations géantes, l’ensemble forme un environnement immersif où architecture et création plastique ne doivent faire plus qu’un. Vasarely ne souhaite pas seulement y exposer ses œuvres, il souhaite inventer une nouvelle manière de vivre l’art. Ni musée classique, ni simple architecture contemporaine, il le conçoit comme une immense sculpture habitable.



// Un journal illustré de 12 pages offert /



Clin d’œil anniversaire à l’art optico-cinétique de Vasarelzy, l’équipe des Rencontres du 9e Art qui organise chaque année au printemps le Festival BD du même nom, imagine avec l’auteur-illustrateur berlinois Jakob Hinrichs une fable graphique qui revient sur l’enfance du plasticien et permet de découvrir en BD comment Victor, l’enfant aux yeux de libellule est devenu Vasarely, plasticien de renom. Tiré à 15 000 exemplaires, le journal illustré de 12 pages est offert sur, place, à l’accueil de l’Office de Tourisme mais également à la Fondation Vasarely durant tout l’été (dans la limite des stocks disponibles).



// Projet pour une révolution /



Jusqu’au 1 novembre 2026, La Fondation Vasarely accueille, parmi ses nombreuses propositions, l’exposition intitulée Projet pour une révolution Vasarely et l’architecture qui revient en détails sur le Centre architectonique d’Aix-en-Provence comme manifeste architectural unique. Grâce à des prêts exceptionnels d’institutions prestigieuses telles que le Centre Pompidou, la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, le Musée national Fernand Léger de Biot, le Musée de Grenoble et le Frac Centre-Val de Loire à Orléans, le parcours retrace l’ambition visionnaire et utopiste de Vasarely de sortir l’art des musées pour l’intégrer au cœur de la cité. Le catalogue de l’exposition est disponible aux éditions Fage (français & anglais). 164 pages. 30 €. .

BP 40160 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

To celebrate the Foundation?s 50th anniversary, the Tourist Office is honoring Victor Vasarely, one of the 20th century?s greatest artists and pioneers of optical art, and his masterly building, conceived from the outset as a monumental work of art.

L’événement Exposition Vasarely et l’architecture Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence