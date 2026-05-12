Conférence Aix-en-Provence au Moyen-Âge Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Aix-en-Provence au Moyen-Âge

Lundi 8 juin 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 15:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Une conférence de Sandrine CLAUDE.

À partir du IIIe siècle de notre ère, le repli de l’habitat autour des principaux monuments antiques de la ville d’Aix dessine les prémices de la cité tripartite du haut Moyen Âge. A la fin du Moyen Âge, Aix se redessine à l’abri d’une nouvelle ligne de fortification collective. C’est cette histoire urbaine complexe qui, entre le XIe et le XVe siècle, transforme radicalement le profil de la cité que se propose de raconter la Directrice par intérim de la Direction Archéologie et Muséum. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com

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English :

A talk by Sandrine CLAUDE.

L’événement Conférence Aix-en-Provence au Moyen-Âge Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence