Concert Chœur Darius Milhaud Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Chœur Darius Milhaud

Dimanche 7 juin 2026 de 16h à 18h55. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:55:00

Date(s) :

2026-06-07

Ce concert est une forme de réparation pour ces compositeurs, trop souvent oubliés malgré la qualité de leur œuvre, une injustice subtile celle qui touche les bons compositeurs, relégués à l’ombre de génies plus célèbres ou de genres plus spectaculaires

L’histoire de la musique recèle une injustice subtile celle qui touche les bons compositeurs, relégués à l’ombre de génies plus célèbres ou de genres plus spectaculaires. Michael Haydn, Johann Hasse et Charles Gounod en sont des exemples frappants.

Michael Haydn, maître de chapelle à Salzbourg, a passé sa vie dans l’ombre de son frère Joseph. Sa Missa Quadragesimalis, composée en 1794, se distingue par son dépouillement volontaire, son écriture sobre et élégante, répondant à une réforme liturgique avec une cohérence remarquable.

Johann Adolf Hasse, autrefois compositeur d’opéra le plus célèbre d’Europe, fut éclipsé par la nouvelle génération, notamment Mozart. Son Miserere en do mineur révèle une expressivité naturelle et une architecture lumineuse, malgré la tonalité sombre.

Charles Gounod, connu surtout pour Faust, voit son Requiem en do majeur méconnu, éclipsé par ceux de Mozart ou Fauré. Composé après la mort de son petit-fils, ce requiem se distingue par sa tonalité rare et son atmosphère pleine d’espoir, presque intime, rappelant celui de Fauré.



PROGRAMME

Michael Haydn (1737 1806) Missa Quadragesimalis pour chœur et orgue

Johann Adolf Hasse (1699 1783) Miserere en do mineur pour chœur, solistes et orgue

Charles Gounod (1818 1893) Requiem en do majeur pour chœur, solistes et orgue .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur choeurdariusmilhaudaix@gmail.com

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English :

This concert is a form of reparation for these composers, too often forgotten despite the quality of their work, a subtle injustice: that which affects good composers, relegated to the shadow of more famous geniuses or more spectacular genres

L’événement Concert Chœur Darius Milhaud Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence