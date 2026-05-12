Match PAUC -Dijon Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Match PAUC -Dijon Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.
Aix-en-Provence
Match PAUC -Dijon
Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 23h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
30e journée du championnat de France de Handball.Enfants
Le PAUC Handball reçoit Dijon à l’Aréna du Pays d’Aix dans le cadre de la dernière rencontre de la saison de Liqui Moly StarLigue. Pour ce dernier match, profitez d’une fête avec un concert sur le parvis pour célébrer le début de l’été ! .
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
day 30 of the French Handball Championship.
L’événement Match PAUC -Dijon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Edo Baroni Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Concert Julien Grassen Barbe Quartet, Adios Toledo Le Petit Duc Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Salon Runlab 2026 thecamp Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 16 mai 2026