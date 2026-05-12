Match PAUC -Dijon Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Match PAUC -Dijon

Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 23h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

30e journée du championnat de France de Handball.Enfants

Le PAUC Handball reçoit Dijon à l’Aréna du Pays d’Aix dans le cadre de la dernière rencontre de la saison de Liqui Moly StarLigue. Pour ce dernier match, profitez d’une fête avec un concert sur le parvis pour célébrer le début de l’été ! .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

day 30 of the French Handball Championship.

L’événement Match PAUC -Dijon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence