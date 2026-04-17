Les bruits de l’eau #3 Riu Pèira en quatuor Lavoir de nos grands-mères Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les bruits de l’eau #3 Riu Pèira en quatuor

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h30.

Initiation à la danse traditionnelle à 18h. Lavoir de nos grands-mères Avenue Marcel Roche Les Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert dansant avec le quatuor Riu Pèira (Florian Vella, Jean-Christophe Gairard, Gaspard Panfiloff et Arthur Bacon), précédé d’un atelier de danse traditionnelle animé par l’association Aix Balèti à 18h.

Un répertoire italien et méditerranéen qui vient de loin, porté par quatre musiciens et chanteurs aux talents multiples, chacun portant son héritage. Comme des amis revenant d’un long voyage qui se seraient rencontrés il y a longtemps loin de leur terre, et qui remontent le lit de la rivière, du Riu Pèira (rivière de pierre en provençal), portant dans leur cœur les mélodies de l’ailleurs.



Chant, violon, accordéon, percussions, guitare, mandoline, balalaïka, Riu Pèira s’épanche dans les musiques occitanes, provençales, italiennes et siciliennes, portant en lui l’âme de ses musiciens, insatiables troubadours des temps modernes.



Florian Vella chant, guitare, percussions

Jean-Christophe Gairard chant, violon, mandoline, guitare

Gaspard Panfiloff guitare, balalaïka

Arthur Bacon accordéon



Ce qui caractérise ce quatuor, c’est une formation solide dans des conservatoires ou des instituts de renom, et le goût partagé pour le métissage des cultures classique, jazz, musiques traditionnelles des Balkans, de Transylvanie, flamenco, répertoire occitan, sicilien, napolitain… Trois d’entre eux ont participé au projet atypique de la tournée des Refuges . Florian Vella est un compositeur, chanteur, guitariste et percussionniste d’origine sicilienne. Jean-Christophe Gairard est un musicien marseillais, violoniste brillant, guitariste, compositeur, qui a parcouru la Transylvanie, et vécu au Brésil. Gaspard Panfiloff a étudié la balalaïka et la direction d’orchestre à l’Académie de Musique Gnessin à Moscou, auprès des plus grands maîtres. L’accordéoniste Arthur Bacon est passé par un cursus Jazz du Conservatoire de Strasbourg et au Jazz Institute de Berlin. Diversité d’origines et de parcours qui les amène pourtant dans cette musique commune, dans un accord inattendu et pourtant évident.



Programmation du théâtre de l’Ouvre-Boîte en collaboration avec la ville d’Aix-en-Provence et le département 13 en partenariat avec Menelik et avec le soutien de Ma Terre .

Lavoir de nos grands-mères Avenue Marcel Roche Les Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dance concert with the Riu Pèira quartet (Florian Vella, Jean-Christophe Gairard, Gaspard Panfiloff and Arthur Bacon), preceded by a traditional dance workshop led by the Aix Balèti association at 6pm.

L’événement Les bruits de l’eau #3 Riu Pèira en quatuor Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Mairie d’Aix-en-Provence