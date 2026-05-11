Concert Camissa trio Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Camissa trio

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Reprises de chansons anglaises, musiques du Monde en langues africaines, parsemées de chansons françaises. Du rock au blues en passant par la pop ou encore des sonorités d’Afrique, c’est varié et c’est ce qui nous amuse !

Le Camissa Trio, c’est un répertoire de reprises joués par trois passionnés qui se retrouvent, avec des styles très éclectiques et réarrangés pour un format guitare, voix, batterie et percussions.



Chant & Derbouka Anissa

Guitare & chant Camille

Batterie & percussions Laurent



Buvette et petite restauration sur place ! .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cover versions of English songs, world music in African languages, interspersed with French songs. From rock to blues, from pop to African sounds, it’s varied, and that’s what makes it so much fun!

L’événement Concert Camissa trio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence