Concert Camissa trio Encagnane Aix-en-Provence
Concert Camissa trio Encagnane Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.
Aix-en-Provence
Concert Camissa trio
Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Reprises de chansons anglaises, musiques du Monde en langues africaines, parsemées de chansons françaises. Du rock au blues en passant par la pop ou encore des sonorités d’Afrique, c’est varié et c’est ce qui nous amuse !
Le Camissa Trio, c’est un répertoire de reprises joués par trois passionnés qui se retrouvent, avec des styles très éclectiques et réarrangés pour un format guitare, voix, batterie et percussions.
Chant & Derbouka Anissa
Guitare & chant Camille
Batterie & percussions Laurent
Buvette et petite restauration sur place ! .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cover versions of English songs, world music in African languages, interspersed with French songs. From rock to blues, from pop to African sounds, it’s varied, and that’s what makes it so much fun!
L’événement Concert Camissa trio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Edo Baroni Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Concert Julien Grassen Barbe Quartet, Adios Toledo Le Petit Duc Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Salon Runlab 2026 thecamp Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 16 mai 2026