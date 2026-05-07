Concert Ensemble vocal Al Segno Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Ensemble vocal Al Segno

Samedi 6 juin 2026 de 20h à 21h30.

Dimanche 7 juin 2026 de 17h30 à 19h. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les Quatre Saisons …sans Vivaldi ! Laissez-vous entrainer dans l’atmosphère des saisons une balade musicale de compositeurs variés, racontant la nature et ses transformations tout au long d’une année !

Sous l’impulsion de la talentueuse pianiste et chef de chant, Magali FRANDON, l’ensemble vocal Al Segno composé de 19 femmes, vous interprétera un florilège de chants retraçant les saisons des compositions parfois connues, parfois surprenantes, aux ambiances contrastées mais complémentaires.

Un concert tout en relief qui vous entrainera dans l’atmosphère des quatre saisons, mais… sans Vivaldi ! .

Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 00 12 08 choeuralsegno@hotmail.com

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English :

The Four Seasons ?without Vivaldi! Let yourself be carried away by the atmosphere of the seasons: a musical stroll by a variety of composers, telling the story of nature and its transformations over the course of a year!

L’événement Concert Ensemble vocal Al Segno Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence