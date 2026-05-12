Conférence L’amour courtois l’invention de l’amour au Moyen Âge Lycée Cezanne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence L’amour courtois l’invention de l’amour au Moyen Âge

Lundi 8 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Lycée Cezanne 19 avenue Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:30:00

fin : 2026-06-08 20:30:00

Date(s) :

2026-06-08

Par André Koulberg, philosophe et Daniel Dalh, musicologue.

Au XIIème siècle, en pays occitan ( puis plus largement), des troubadours, des chanteurs, des poètes, des romanciers inventent de nouveaux possibles dans les relations entre hommes et femmes.

L’amour a une histoire. Au XIIème siècle, en pays occitan ( puis plus largement), des troubadours, des chanteurs, des poètes, des romanciers inventent de nouveaux possibles dans les relations entre les hommes et les femmes. Ils inventent l’amour en Occident une révolution des mœurs où tout change, la place de la femme, de l’homme, leurs sentiments, leurs désirs. Cela se lit dans leurs textes mais s’entend aussi dans leur musique. Quelques exemples l’illustreront. .

Lycée Cezanne 19 avenue Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

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English :

By André Koulberg, philosopher and Daniel Dalh, musicologist.

In the 12th century, troubadours, singers, poets and novelists invented new possibilities for relationships between men and women in the Occitan region (and later more widely).

L’événement Conférence L’amour courtois l’invention de l’amour au Moyen Âge Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence