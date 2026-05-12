Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026

Lundi 8 juin 2026 de 18h30 à 20h. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:30:00

fin : 2026-06-08 20:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Conférence animée par Claviériste chef des orchestres symphoniques du conservatoire P.Barbizet

Accabadora (la dernière mère) est une création mondiale de Francesco Fildéi d’après le roman de Michela Murcia mis en scène par l’argentine Valentina Carrasco.

Cet opéra de chambre chanté en italien et en sarde nous emmène en 1950 dans un village de Sardaigne pétri de traditions, où Maria, la petite dernière d’une famille trop nombreuse est adoptée par la accabaora, qui tisse le fil de la vie le jour, mais la nuit ? .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

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English :

Lecture by P. Barbizet, keyboardist and conductor of the Conservatoire’s symphony orchestras

L’événement Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence