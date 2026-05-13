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Cap sur Madagascar L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence

Cap sur Madagascar L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence lundi 8 juin 2026.

Lieu : L'Etoile Maternité catholique de Provence

Adresse : 2530 route de Puyricard

Ville : 13540 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Cap sur Madagascar

Lundi 8 juin 2026 de 19h à 21h.
1 soirée. L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:00:00
fin : 2026-06-08 21:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Découvrir nos actions et partager un moment festif avec un groupe malgache. Échange, musique & vente crêpes.
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L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 80 38 17  asamprovence@gmail.com

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English :

Discover our actions and share a festive moment with a Madagascan group. Exchanges, music & pancake sales.

L’événement Cap sur Madagascar Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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