Spectacle Amateur Le silence du Corbeau Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Le silence du Corbeau Comédie d’Aix Aix-en-Provence dimanche 28 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Le silence du Corbeau
Dimanche 28 juin 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Création originale écrite et interprétée par le groupe ados pré-pro de la Fontaine d’Argent.
Trois sœurs reviennent là où tout s’est tu.
Une maison qui se souvient pour elles.
Sous le poids des murs, les silences respirent encore et les blessures de l’enfance refusent de mourir. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Original creation written and performed by the Fontaine d?Argent pre-pro teen group.
L’événement Spectacle Amateur Le silence du Corbeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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