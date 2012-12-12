Spectacle Amateur Le silence du Corbeau Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Amateur Le silence du Corbeau

Dimanche 28 juin 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Création originale écrite et interprétée par le groupe ados pré-pro de la Fontaine d’Argent.

Trois sœurs reviennent là où tout s’est tu.

Une maison qui se souvient pour elles.

Sous le poids des murs, les silences respirent encore et les blessures de l’enfance refusent de mourir. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Original creation written and performed by the Fontaine d?Argent pre-pro teen group.

L’événement Spectacle Amateur Le silence du Corbeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence