Ciné-débat Quand le court métrage accompagne nos regards ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ciné-débat Quand le court métrage accompagne nos regards

Samedi 27 juin 2026 de 16h30 à 18h30. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival Tous Courts s’associe au Off des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence pour proposer une séance spéciale dédiée au format court.

Le OFF fait son cinéma, séance spéciale courts-métrages À travers une sélection de plusieurs films, le festival apporte un éclairage artistique sur les enjeux de transformation sociale, économique et politique au sein de notre société.



La séance sera suivie d’un débat.

Intervenants Lucas Palen, Réalisateur du film Aux Réformés, Caroline San Martin, Présidente des Rencontres Cinématographiques d’Aix-en-Provence et du Festival Tous Courts



Partenaires Festival Tous Courts, l’ESAAIX, L’Institut de l’Image



A l’affiche



● PAVANE de Pauline Gay

Fiction | France | 2023 | 25′

Depuis plus de 30 ans, Cora se lève tous les jours à 4h du matin pour aller travailler à l’usine et élever sa fille, Alex, partie, à son grand dam, tenter une carrière artistique à Paris. Au moment où la retraite sonne, Cora aimerait bien qu’Alex abandonne définitivement ce choix hasardeux, mais Alex prépare son premier film.



● THE BALLAD de Christofer Nilsson

Fiction | France, Suède | 2023 | 13’13

Un livreur à vélo au bord de la crise de nerfs se lance dans un acte de rébellion spontané et irréfléchi, s’enfermant dans la maison des clients qu’il venait livrer



● A BIKE RIDE de Bernard Attal

Fiction | Etats-Unis | 2009 | 13’

Nina, une jeune fille dont les parents ont récemment divorcé, réconcilie les incertitudes de la vie lors de trajets quotidiens à vélo avec son père. Chaque jour, ils observent la vie de leurs voisins et partagent leurs réflexions sur l’amour, la mort, la séparation, ainsi que sur la joie et les défis que les changements soudains apportent à l’existence.



● LE TEST de Gabrielle Stemmer

Fiction | France | 2019 | 17’37

Leïla a du retard. Mais pas n’importe quel retard un retard de règles. Galère.



● AUX RÉFORMÉS de Lucas Palen

Fiction | France | 2024 | 16’29

C’est l’hiver à Marseille, Clem doit vendre un ventilateur sur Leboncoin avant d’aller manger chez sa mère. Ce sera vite fait. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Tous Courts Festival is teaming up with the Off section of the Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence to present a special screening dedicated to short films.

L’événement Ciné-débat Quand le court métrage accompagne nos regards Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence