Spectacle Le diner de cons Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Le diner de cons Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 19 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Le diner de cons
Vendredi 19 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
La pièce culte de Francis Weber Un face à face féroce, émouvant et drôle !
Synopsis
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser….
Le Saviez-vous? Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber Le dîner de cons , a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même auteur et connaîtra un succès mondial. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Francis Weber’s cult play: A fierce, moving and funny face-off!
L’événement Spectacle Le diner de cons Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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