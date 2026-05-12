Concert Ouverture des Flâneries d’art Contemporain La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Ouverture des Flâneries d’art Contemporain

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert d’ouverture des Flâneries d’Art Contemporain avec la présence de Emmanuel Rossfelder à la guitare et Vincent Beer-Demander à la mandoline.

Organisées par l’association Aix-en-Œuvres et portées par la comédienne Andréa Ferréol, les Flâneries d’Art Contemporain réuniront pendant deux jours, en accès libre et ouvert à tous, artistes, écrivains, musiciens, comédiens, danseurs et artisans d’art dans trois lieux emblématiques de la ville le Jardin Mérindol, le Jardin des Étuves et le Jardin des Guerriers.



A La Manufacture, un concert d’ouverture guitare et mandoline

Emmanuel Rossfelder Guitare. À 14 ans, Emmanuel Rossfelder est admis dans la classe d’Alexandre Lagoya où il obtient deux Premiers Prix. Lauréat du 1er prix du FMAJI, lauréat Banque Populaire et Révélation Classique de l’ADAMI, il reçoit en 2004 une Victoire de la Musique en tant que Révélation Soliste Instrumental. Sa carrière l’amène sur les grandes scènes internationales. Il se produit également en soliste avec des orchestres prestigieux l’Orchestre National de France, la Philharmonique de Radio-France, l’Opéra de Marseille, l’Orchestre de chambre de Genève. En 2025, il sort son dernier disque, Home, un projet intime et lumineux. Entre répertoire classique et influences hispaniques ou cinématographiques, il y révèle une maturité nouvelle. Il est également professeur à l’École Normale de Musique de Paris.



Vincent Beer-Demander Mandoline. Concertiste international, dédicataire de nombreux concertos pour mandoline (Vladimir Cosma, Lalo Schifrin, Claude Bolling, Francis Lai…). Compositeur édité aux Éditions d’Oz, Mundoplectro, Hody et Trekel, il signe des musiques pour Akhenaton, Dooz Kawa, Féloche, Lucariello, l’Orchestre de Saint-Pétersbourg, Serge Valletti, Petra Magoni… Il enseigne la mandoline au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille et au Conservatoire Royal de Liège en Belgique. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 99 19

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English :

Opening concert of the Flâneries d?Art Contemporain with Emmanuel Rossfelder on guitar and Vincent Beer-Demander on mandolin.

L’événement Concert Ouverture des Flâneries d’art Contemporain Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence