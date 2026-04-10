Rencontre avec Gisèle Pélicot et Judith Perrignon La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Rencontre avec Gisèle Pélicot et Judith Perrignon

Jeudi 21 mai 2026 de 18h à 20h30. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Gisèle Pelicot et la journaliste et écrivaine Judith Perrignon seront au cœur d’une rencontre autour de leur livre, Et la joie de vivre publié aux éditions Flammarion. Ensemble, elles disent un même réel et en explorent chaque ligne de force.

Un échange tendu vers l’essentiel et qui ne laisse pas indemne. La médiation sera assurée par Aquilina, libraire à la Librairie Goulard. Toute captation photographique ou vidéographique est interdite.



Gisèle Pelicot est l’invitée d’une rencontre exceptionnelle avec Judith Perrignon, animée par Aquilina libraire à la Librairie Goulard. Son livre, Et la joie de vivre a été publié en février 2026 aux éditions Flammarion.



Cette histoire ne m’appartient plus totalement. Elle a réveillé une douleur muette et profonde, montée de la nuit des temps. Elle a suscité la sidération. Comment comprendre ce qui m’est arrivé, ce que mon calvaire a ensuite déclenché ? Il m’a fallu marcher le long d’une faille, la mien ne. Comme le funambule sur la corde raide, je dois avancer.

Je voudrais par ce livre mettre des mots sur ce que j’ai traversé. Dire que je n’ai plus peur d’être seule, que j’ai retrouvé la joie de vivre.

Dire que je suis vivante.

Elle reviendra sur son histoire inspirante, là où la littérature et les mots ont tracé le fil de sa vie. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Gisèle Pelicot and journalist and writer Judith Perrignon will be at the heart of a meeting to discuss their book, Et la joie de vivre , published by Flammarion. Together, they speak of the same reality, exploring its every line of force.

L’événement Rencontre avec Gisèle Pélicot et Judith Perrignon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence