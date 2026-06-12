Entretien Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Entretien Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden

Vendredi 19 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la sortie du livre Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden aux éditions Flammarion. Entretien avec Henriette Levillain (autrice) & Thierry Gillyboeuf (traducteur).

Henriette Levillain est professeure émérite à Paris-Sorbonne. Autrice de nombreux ouvrages et articles sur Saint-John Perse, Marguerite Yourcenar ou Virginia Woolf, son essai Katherine Mansfield, Rester vivante à tout prix (Flammarion, 2023), a été salué par la critique.



Thierry Gillyboeuf est traducteur de nombreux écrivains et poètes anglais, américains et italiens. Il est, d’autre part, l’auteur de préfaces et d’ouvrages critiques.

À l’âge de quarante-quatre ans, le 6 mai 1862, Henry D. Thoreau ferma les yeux, entouré des siens dans sa ville natale, Concord (Massachussetts) qu’il n’avait presque jamais quittée. Depuis sa prime jeunesse, dans les bois et auprès des animaux, il s’était préparé à la loi inéluctable de la mort.



L’hommage rendu dans Walden ou la vie dans les bois à la vie sobre et à l’écoute des lois de la nature n’était pas d’actualité dans la jeune Amérique de l’époque. Or, quelle que soit sa version, intégrale ou abrégée, ce récit compte de nos jours parmi les best-sellers dans le monde.

En revanche, ses écrits en faveur de l’abolitionnisme secouèrent ses contemporains et inspirèrent plus tard des lecteurs aussi différents que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, J. Kerouac ou Jim Harrison. Dans La Désobéissance civile, Thoreau encourageait chaque citoyen à refuser de payer ses taxes locales à un État qui ne condamnait pas l’esclavage, ce pour quoi il avait été mis une nuit en prison. Oublié longtemps mais réhabilité aujourd’hui, il est considéré aujourd’hui comme le pionnier de l’écologie et l’instigateur du droit de désobéir aux lois considérées injustes. .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 98 85 fondationsaintjohnperse@orange.fr

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English :

On the occasion of the release of Henry D. Thoreau, L?Insoumis de Walden, published by Flammarion. Interview with Henriette Levillain (author) & Thierry Gillyboeuf (translator).

L’événement Entretien Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence