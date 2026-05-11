Fête de La Mareschale Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête de La Mareschale

Samedi 27 juin 2026 à partir de 18h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour clôturer cette saison 2025-2026, l’incontournable Fête de La Mareschale mettra une nouvelle fois à l’honneur les associations et leurs participants sur sa scène extérieure de La Mareschale.

Pour une soirée riche en diversité culturelle, en émotions et souvenirs d’une belle année faite de partage, d’art et de culture pour tous.



Danse, musique, chant, théâtre, exposition, ateliers, Bien être, …



Buvette et petite restauration sur place ! .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

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English :

To close the 2025-2026 season, the Fête de La Mareschale will once again showcase associations and their participants on the outdoor stage at La Mareschale.

L’événement Fête de La Mareschale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence