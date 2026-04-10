Théâtre La tête loin des épaules Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre La tête loin des épaules

Mardi 12 mai 2026 à partir de 19h.

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 19h. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13

On dit normalement avoir la tête sur les épaules . Seule en scène, Kristina Chaumont, magnifique comédienne dont c’est la première création en tant qu’autrice et metteuse en scène, joue l’expression à l’envers et nous parle de bipolarité.

En l’occurrence celle de sa mère. Cette maladie de plus en plus souvent diagnostiquée à des degrés divers, avec laquelle plein de gens vivent presque normalement , dans un équilibre précaire entre les hauts et les bas, très haut très bas, fulgurances exaltées et trous de dépression intense. Elle témoigne et nous raconte la vie quotidienne de sa maman avec ses joies ses peines, la vie qui va bien et les services psychiatriques, l’impuissance et la colère aussi parfois. La beauté des pics et la douleur des creux.



À partir de 15 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

We normally say having a good head on our shoulders . Kristina Chaumont, a magnificent actress making her debut as writer and director, plays the expression backwards, alone on stage, and tells us about bipolarity.

L’événement Théâtre La tête loin des épaules Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence