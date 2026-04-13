Conférence L’Atelier Monétaire d’Aix-en-Provence Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence
Conférence L’Atelier Monétaire d’Aix-en-Provence Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence lundi 11 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence L’Atelier Monétaire d’Aix-en-Provence
Lundi 11 mai 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 15:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Une conférence de Jean-Louis Charlet.
Jean-Louis Charlet, président du Groupe Numismatique Aixois et président d’honneur du Groupe Numismatique de Provence, présentera l’atelier monétaire d’Aix-en-Provence, qui a fonctionné depuis les comtes de Provence jusqu’en 1786 et évoquera son histoire, la rivalité avec Marseille, ses localisations, les monnaies frappées … .
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com
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English :
A lecture by Jean-Louis Charlet.
L’événement Conférence L’Atelier Monétaire d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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