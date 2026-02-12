Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Opéra La flûte enchantée. Mozart Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Opéra La flûte enchantée. Mozart

Lundi 9 mars 2026 de 18h30 à 20h. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-09 18:30:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

2026-03-09

Conférence animée par M.Noiray Directeur de recherche institut du patrimoine musical.

La flûte enchantée comme l’indique le titre est un conte de fées, ce qui a inspiré à Mozart une musique différente de ses autres opéras. Ton populaire, solennité religieuse, lyrisme amoureux se fondent dans une musique pleine d’humour et de gravité.

Quant au message moral, le librettiste Schikaneder y résume quelques principes fondamentaux de la philosophie des Lumières . .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

Conference moderated by M.Noiray, Research Director, Institute of Musical Heritage.

