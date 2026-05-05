Fête de l’Europe Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête de l’Europe

Lundi 11 mai 2026 de 10h30 à 20h15. Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:30:00

fin : 2026-05-11 20:15:00

Date(s) :

2026-05-11

Une journée pour célébrer l’Europe. Organisée par la Maison de l’Europe de Provence (MEP). Avec le soutien de la Ville d’Aix‑en‑Provence, du Comité européen des régions et une vingtaine d’associations binationales et européennes

La Journée de l’Europe revient à Aix‑en‑Provence avec un programme riche, festif et ouvert à toutes et tous. Animations, découvertes culturelles, rencontres associatives et grand débat européen rythmeront cette journée dédiée à la diversité et aux valeurs européennes.



Programme de la journée



// 10h30 17h30 /

Découverte de l’Europe Stands, jeux et animations

Tout au long de la journée, les associations binationales et européennes accueilleront le public pour un voyage à travers les cultures et initiatives européennes.



Au programme

Jeux et activités pédagogiques pour jeunes et adultes

Animations culturelles

Danses et chants sur le podium

Rencontres avec les associations européennes locales

Associations Binationales = Portulan, Maison de l’Espagne, La Noria, AIAPA, Piémontais du Pays d’Aix, Dante Alighieri, Union Hellénique de Marseille, Communauté Hellénique d’Aix-en-Provence, Amitié France-Chypre, Association Provence-Bulgarie, Amitié Franco-Roumaine, association balte (Lituanie), France-Hongrie/13, Amitié Franco-Tchèque, Polonica, Tübaix, Centre Franco-Allemand de Provence

Associations généralistes = Maison de l’Europe de Provence, Mouvement européen Provence, Union des Fédéralistes Européens, Association Aixoise des Jumelages et Relations Internationales, Fédération Départementale des Villes Jumelées des BdR, Accueil des Villes de France/Aix, Les Parons, Erasmus

11h15 Inauguration officielle



Ouverture officielle de la Journée de l’Europe en présence du Consul de Chypre représentant la présidence chypriote de l’Union Européenne, des représentants locaux, partenaires et acteurs européens.



// 14h 16h /

Tour de l’Europe des scolaires aixois. Un parcours ludique et éducatif à travers les stands associatifs, spécialement conçu pour les élèves des écoles et collèges d’Aix‑en‑Provence. Salle des Mariages Hôtel de Ville Aix‑en‑Provence



// 18h 19h30 /

Débat de l’Europe Trois thématiques. Un débat public dynamique réunissant experts, universitaires et acteurs associatifs autour de trois grands enjeux européens.

1) Chypre un État européen coupé en deux depuis un demi‑siècle

Avec la participation du Consul de Chypre à Marseille monsieur Alkis Voskarides

Un échange sur l’histoire, les enjeux géopolitiques et les perspectives européennes de l’île.

2) Aix, ville européenne

Avec le président de l’AVF Accueil Villes de France Stéphane Brou

Une réflexion sur l’identité européenne d’Aix, son ouverture culturelle et son rôle dans les réseaux européens.

3) Erasmus+ et handicap

Avec Audrey Renaud et Melissa Sella de l’Institut des Parons, et Claudine Brissonnet de la Maison de l’Europe de Provence

Un échange sur l’inclusion, l’accessibilité et les opportunités offertes par les programmes européens de mobilité.



// 19h30 20h15 /

Apéritif européen. Un moment convivial pour prolonger les échanges et partager des saveurs venues d’Europe. .

Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A day to celebrate Europe. Organized by the Maison de l?Europe de Provence (MEP). With the support of the City of Aix-en-Provence, the European Committee of the Regions and some twenty binational and European associations

L’événement Fête de l’Europe Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence