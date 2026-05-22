Spectacle Circus Muséum Granet XXe Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Circus Muséum

Mardi 26 mai 2026 de 14h à 14h30, de 15h30 à 16h et de 16h30 à 17h. Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

À l’occasion de l’exposition Kosta Alex, coup de chapeau à la chapelle des Pénitents blancs, le musée Granet organise une journée Coup de chapeau pour ses partenaires publics du champ social, en situation de handicap et jeune public.

Ces publics seront accueillis au sein de la chapelle sous forme de groupe et croiseront le tout public venu visiter l’exposition. L’enjeu de cette journée est d’accueillir les publics autour des arts visuels et du spectacle vivant tout en créant des liens intergénérationnels.



Les publics seront ainsi sensibilisés au travail plastique de l’artiste Kosta Alex tout en bénéficiant d’une performance en lien avec le spectacle vivant contemporain.



La programmation artistique et culturelle se fait en partenariat avec le réseau Les Théâtres et plus particulièrement autour du projet Aller vers initié par le théâtre du Gymnase (fermé pour travaux). Aller Vers arpente le territoire à la rencontre de tous les publics. Avec plus de 500 représentations en 5 ans cette programmation crée des rendez-vous surprenants et permet une véritable relation de proximité avec des œuvres et des artistes. Pluridisciplinaire et inter générationnel Aller vers réunit tous les âges et s’adresse au passant comme au spectateur averti.



Dans ce cadre, nous souhaitons accueillir l’artiste Ricardo S. Mendes afin qu’il interagisse avec les œuvres de Kosta Alex.

Ricardo S.Mendes et son équipes crééent des situations circassiennes et plastiques in situ. Le parcours sera construit en résonance avec les œuvres et convoquera plusieurs disciplines de cirque afin de cheminer de manière vivante dans ce lieux unique qu’est la chapelle des Pénitents blanc.



Ricardo S. Mendesest un artiste pluridisciplinaire portugais né à Setubal en 1994, formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et perfectionné en jonglage, en acrobatie et en danse. Avant de se lancer dans le cirque, il a suivi une formation de Dessinateur Architecte et explore également les arts visuels (photo, vidéo).

















Ricardo S. Mendes est un artiste pluridisciplinaire portugais né à Setubal en 1994, formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et perfectionné en jonglage, en acrobatie et en danse. Avant de se lancer dans le cirque, il a suivi une formation de dessinateur architecte et explore également les arts visuels (photo, vidéo)..



Aller vers avec avec Ricardo S.Mendes, Analia Vincent, Juri Bisegna, Keran Chopard, Daris Rossopoulos, Justin Collas, Elisa Bitchnau, Sébastien Klink, Morgane Staheli, Timaïna Meiffren, Xavier Mermod création costumes Zoé Petrignet



Production Théâtre du Gymnase dans le cadre d’ALLER VERS, avec le soutien de la Métropole Aix Marseille Provence et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône. .

Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32 granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

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English :

To coincide with the Kosta Alex, coup de chapeau exhibition at the Chapelle des Pénitents Blancs, the Musée Granet is organizing a Coup de chapeau day for its partners: social, disabled and young visitors.

L’événement Spectacle Circus Muséum Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence