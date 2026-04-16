Fête de la Nature sur la Promenade des Milles Les milles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête de la Nature sur la Promenade des Milles

Samedi 23 mai 2026. Les milles Avenue Saint-Joseph Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Muséum d’Histoire Naturelle organise la Fête de la Nature en vous proposant des balades ! Pour la première fois nous avons décidé de vous emmener sur la promenade des Milles le long des rives de l’Arc afin d’y découvrir sa biodiversité.

Le Muséum d’Histoire Naturelle organise la Fête de la Nature en vous proposant des balades ! Pour la première fois nous avons décidé de vous emmener sur la promenade des Milles le long des rives de l’Arc afin d’y découvrir sa biodiversité.

Vous pourrez découvrir cette promenade en découvrant sa faune, sa flore et son patrimoine



Mettez des chaussures fermées, un chapeau, de la crème solaire, prenez votre bouteille d’eau ! Et partez en balade ! .

Les milles Avenue Saint-Joseph Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Muséum d?Histoire Naturelle is organizing the Fête de la Nature with a series of walks! For the first time, we?ve decided to take you along the Promenade des Milles, along the banks of the River Arc, to discover its biodiversity.

L’événement Fête de la Nature sur la Promenade des Milles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence