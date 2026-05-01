Festival Mozart Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence
Festival Mozart Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence lundi 25 mai 2026.
Aix-en-Provence
Festival Mozart
Lundi 25 mai 2026 de 18h à 19h15. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 18:00:00
fin : 2026-05-25 19:15:00
Date(s) :
2026-05-25
Concert exceptionnel consacré à Wolfgang Amadeus MOZART. Ce concert est organisé en collaboration avec le LIONS CLUB -AIX CÉZANNE DOYEN au profit de l’action de la LUTTE CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT.
Au programme
-Symphonie n° 29 en La Majeur est l’une des dernières symphonies dites Salzbourgeoises . Elle a été terminée le 6 avril 1774 alors que le compositeur venait d’avoir dix-huit ans.
-Exsultate, jubilate est un motet pour soprano et orchestre, composé en janvier 1773. Le texte est en latin et son auteur reste inconnu. Il chante la joie des âmes bienheureuses. Le mouvement lent est un hommage à la Vierge Marie. Enfin, Mozart est un des très rares compositeurs ayant composé un Exsultate Jubilate.
Soprano Barbara BOURDAREL
-Concerto pour clarinette en La Majeur est composée en 1791, quelques semaines avant sa mort. Il est le dernier des quarante-trois concertos pour soliste de Mozart et le seul qu’il ait écrit pour la clarinette. Cette œuvre fait partie des compositions majeures du répertoire classique de la clarinette.
Clarinette Frédéric MOURON .
Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 30 94 95 les.archets.du.roy.rene@gmail.com
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English :
An exceptional concert dedicated to Wolfgang Amadeus MOZART, organized in collaboration with the LIONS CLUB -AIX CÉZANNE DOYEN to benefit the FIGHT AGAINST CHILDREN’S CANCER.
L’événement Festival Mozart Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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