Fantasio Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence

Fantasio

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 17h. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une comédie romantique, politique et drôlatique.

Un roi veut donner sa fille en mariage au prince d’un royaume voisin afin de sceller la paix entre leurs deux peuples. Ah, si la résolution des conflits internationaux pouvait être aussi simple ! La princesse ne se réjouit pas de ces épousailles arrangées mais elle est prête à accepter son destin, pour le bien de la nation. C’est sans compter sur l’intervention irrévérencieuse de Fantasio, bourgeois désœuvré qui vient tout juste d’endosser les habits de bouffon du roi. Dans cette comédie écrite en 1833, rien ne fonctionne selon les canons habituels le roi ne veut pas forcer sa fille à une union qui ne la réjouirait pas et Cupidon ne plante sa flèche dans aucun cœur. Chacun est laissé à l’incertitude des temps à venir. Comme nous aujourd’hui dans ce monde si troublé.



Un classique méconnu à découvrir absolument, une histoire brûlante d’actualité, une galerie de personnages hauts en couleurs, de splendides costumes signés Marie Harel.



Biographie

Marie Harel et Sofy Jordan se rencontrent à la Compagnie d’Entraînement d’Alain Simon. En 2016, elles créent le Collectif Particules. Elles montent un spectacle jeune public, Une chenille dans le coeur en 2017. En 2019, Catherine Richon et Benjamin Balthazar Lebigre rejoignent le collectif. S’ensuivent une pièce documentaire Symphonie Hors-Normes , Le Misanthrope, d’après Molière en 2023, et Fantasio de Musset en 2025.



C’est un collectif avec une empreinte joyeuse, chaleureuse, dans le partage et l’échange. Il joue généralement dans des lieux où il n’y a pas ou peu de théâtre. Le collectif Particules aime investir un lieu et le transformer le temps d’une soirée en créant un théâtre éphémère. Chaque été, la troupe parcourt les routes de Provence à la rencontre du public pour que le théâtre soit une fête où toutes et tous sont invités.



Distribution

Marie Harel (Facio, Elsbeth)

Sofy Jordan (Rutten, Sweety, le prince)

Benjamin Balthazar Lebigre (Fantasio, le roi)

Catherine Richon (Hartmann, la Gouvernante, Marinoni) .

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A romantic, political and funny comedy.

L’événement Fantasio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence