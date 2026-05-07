Conférence préparatoire à la retransmission du MET Eugène Onéguine de Piotr ilitch Tchaïkovski Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la retransmission du MET Eugène Onéguine de Piotr ilitch Tchaïkovski

Mercredi 13 mai 2026 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 19:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Conférence animée par Olivier Braux, conseiller culturel des Amis du Festival.

Si mon emballement pour le sujet d’Eugène Onéguine témoigne, de ma part, d’une certaine étroitesse d’esprit, et de mon ignorance des exigences de la scène, j’en suis désolé, mais je sais une chose l’opéra que j’ai écrit est littéralement sorti tout seul, il n’y a rien de voulu, de peiné, aucun casse-tête…



Oui, l’accord profond entre une veine mélodique inépuisable et la vérité dramatique, la conciliation du lyrisme et du réalisme font tout le prix de l’œuvre et semblent, en effet, comme le prétend le musicien, jailli spontanément. Le bonheur était possible, si proche ! le constat désespéré de la scène finale fait un écho cafardeux à celui de la scène initiale L’habitude, ce don de Dieu, nous tient souvent lieu de bonheur. Entre les deux la mort de Lenski… pour rien ! .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

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English :

Talk by Olivier Braux, cultural advisor to the Friends of the Festival.

L’événement Conférence préparatoire à la retransmission du MET Eugène Onéguine de Piotr ilitch Tchaïkovski Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence