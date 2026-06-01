TinniT / Festival d’Aix-en-Provence, Pavillon Noir, Aix-en-Provence

TinniT / Festival d’Aix-en-Provence Mercredi 24 juin, 21h00 Pavillon Noir Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T21:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T21:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00

TinniT fait entendre au Pavillon Noir un jazz méditerranéen inventif. Formé par Hacène Zemrani (saxophone, composition), Youcef Bouzidi (basse électrique) et Nazim Ziad (batterie), le trio s’inscrit dans la jeune scène jazz algérienne émergente, notamment portée par le festival Dimajazz de Constantine. Sa musique puise le groove des traditions nord africaines à travers une écriture contemporaine, incarnée et vivante. Un retour au Festival pour Hacène Zemrani, après plusieurs passages au sein des programmes de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, sous le mentorat de Fabrizio Cassol.

Concert dans le cadre d’Aix en juin, prélude du Festival d’Aix-en-Provence.

Pavillon Noir 530, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13627 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « billetterie@festival-aix.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33820670057 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festival-aix.com/ »}] Le Pavillon Noir — conçu par l’architecte Rudy Ricciotti et inauguré en 2006 — accueille à l’année le Ballet Preljocaj fondé par le chorégraphe Angelin Preljocaj. Écrin de verre et de béton brut, ce bâtiment à la grande originalité architecturale est équipé de quatre salles de répétitions et d’une salle de spectacle de 378 places. Arrêts de bus Cité du Livre, Archives, Rotonde et Gare routière, situés à 5 min à pied du Pavillon Noir.

Parkings Méjanes et Rotonde, situés à 5 min à pied du Pavillon Noir.

TinniT fait entendre au Pavillon Noir un jazz méditerranéen inventif. Formé par Hacène Zemrani (saxophone, composition), Youcef Bouzidi (basse électrique) et Nazim Ziad (batterie), le trio s’inscrit …

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