Spectacle Amateur Musée haut musée bas Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Amateur Musée haut musée bas

Mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Ce spectacle satirique, accessible et drôle, porté par un groupe d’adultes amateurs, invite le spectateur à devenir visiteur.

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Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This satirical, accessible and funny show, performed by a group of adult amateurs, invites spectators to become visitors.

L’événement Spectacle Amateur Musée haut musée bas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence