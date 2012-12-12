Spectacle Amateur Musée haut musée bas Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Musée haut musée bas Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 24 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Musée haut musée bas
Mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Ce spectacle satirique, accessible et drôle, porté par un groupe d’adultes amateurs, invite le spectateur à devenir visiteur.
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Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This satirical, accessible and funny show, performed by a group of adult amateurs, invites spectators to become visitors.
L’événement Spectacle Amateur Musée haut musée bas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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