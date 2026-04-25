La folle histoire des femmes Comédie d’Aix Aix-en-Provence
La folle histoire des femmes Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 22 mai 2026.
Aix-en-Provence
La folle histoire des femmes
Vendredi 22 mai 2026 de 20h30 à 21h45. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 21:45:00
Date(s) :
2026-05-22
Un voyage dans l’univers de la femme.
Un spectacle sur le bonheur d’être femme mais également un joli mélange d’humour et d’histoire raconté avec une franchise décapante. Au travers des scènes de la vie quotidienne ce spectacle retracent, pour vous, l’évolution de la condition féminine en France de 1944 à nos jours. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A journey into the world of women.
L’événement La folle histoire des femmes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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