Théâtre Le fabuleux destin d’Amélie Paul Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence
Théâtre Le fabuleux destin d’Amélie Paul Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence vendredi 22 mai 2026.
Aix-en-Provence
Théâtre Le fabuleux destin d’Amélie Paul
Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h30. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Amélie Paul, c’est un peu la boîte à surprises québécoise humoriste, chanteuse, comédienne, podcasteuse, et productrice, elle jongle avec les casquettes comme personne.
Bien qu’elle soit une virtuose des punchlines, elle ne se contente pas du simple stand-up . Son style est un cocktail pétillant de sketchs et d’anecdotes personnelles, le tout rehaussé par sa personnalité inimitable, sa sensibilité à fleur de peau, et un humour qui frappe là où ça fait du bien.
Son premier one-woman-show, Le fabuleux destin d’Amélie Paul , est un savant mélange d’humour incisif et de moments d’émotion qui ne vous laissera pas indifférent.
Réservez vos places pour partager ce fabuleux destin ! .
Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ainsidesuite.com
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English :
Amélie Paul is Quebec?s surprise package: comedian, singer, actress, podcaster and producer, she juggles hats like no one else.
L’événement Théâtre Le fabuleux destin d’Amélie Paul Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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