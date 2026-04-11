Carlos Flinnroï Génie profond La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Carlos Flinnroï Génie profond La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 22 mai 2026.
Aix-en-Provence
Carlos Flinnroï Génie profond
Vendredi 22 mai 2026 de 21h à 22h15.
Samedi 23 mai 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22 22:15:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
Dans ce One-man show pseudo intellectuel, l’humoriste dresse le portrait des non-sens qui nous entourent et comment leur faire face. Sa méthode ? En aimant son con intérieur et ainsi prendre du recul.
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Le professeur Carlos Flinnroï présente un cours d’autodéfense par la connerie contre les micro-agressions du quotidien, et contre ceux qui ont réponse à tout, les Parce que c’est comme ça
Génie Profond est à la fois, comme le disait Nietzsche, une balayette neuronale et un exutoire pour ceux qui n’osent pas s’exprimer, riposter.
Est-ce un génie ? Est-ce un débile profond ?
C’est un GÉNIE PROFOND !
Veillez cependant à ne pas le prendre pour un Con… Il y arrive très bien tout seul ! .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In this pseudo-intellectual one-man show, the comedian paints a portrait of the nonsense that surrounds us, and how to deal with it. His method? By loving his inner jerk and taking a step back.
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L’événement Carlos Flinnroï Génie profond Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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