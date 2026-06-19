Théâtre Terrasse économique Générations en scène révéler les biais, ouvrir le dialogue Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence
Théâtre Terrasse économique Générations en scène révéler les biais, ouvrir le dialogue Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence mardi 30 juin 2026.
Aix-en-Provence
Théâtre Terrasse économique Générations en scène révéler les biais, ouvrir le dialogue
Mardi 30 juin 2026 de 9h à 10h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-06-30 10:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Une saynète théâtrale sur l’intergénérationnel pour sensibiliser aux biais et discriminations liés à l’âgisme.
Suite à cette saynète, réaction à chaud et un échange avec le public, donnant lieu à des apports experts sur les enjeux de l’intergénérationnel en entreprise.
Intervenants
Johanna Baranoa comédienne & coach pro
Agathe Bianco Peltier formatrice, consultante RH et coach pro
Laurence Louvet consultante en stratégie RH inclusive et coach pro
Mathilde Bécourt consultante en engagement & gestion des jeunes talents .
Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr
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English :
A theatrical skit on intergenerational issues designed to raise awareness of ageism-related biases and discrimination.
L’événement Théâtre Terrasse économique Générations en scène révéler les biais, ouvrir le dialogue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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