Conférence Terrasse économique L’économie locale, un repère dans un monde incertain ? L’Archevêché Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Terrasse économique L’économie locale, un repère dans un monde incertain ?

Mardi 30 juin 2026 de 9h à 10h30. L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-06-30 10:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Le temps d’un café, venez débattre des sujets économiques qui vous concernent avec des économistes et des acteurs de la vie économique d’Aix.

Face aux grandes incertitudes économiques, géopolitiques et environnementales, les repères traditionnels semblent de plus en plus fragiles. Dans ce contexte, l’économie locale apparaît comme un espace de proximité, d’action et de compréhension. Entre entreprises ancrées dans le territoire, réseaux économiques et dynamiques collectives, peut-elle devenir une boussole pour les citoyens comme pour les décideurs ? Cette terrasse propose d’interroger la capacité de l’économie locale à redonner du sens, de la lisibilité et de la confiance dans un monde en transformation.



Intervenants

● Modérateur Jules Stimpfling, Fondateur, Le Crayon

● Patrick Artus, Membre, Le Cercle des économistes

● Yohann CHARPENTEAU Président du CJD Pays d’Aix

● Anne AUBERT Expert-comptable Associée du Cabinet .Figures

● Delphine Defrance, Vice-Présidente de la CCI Aix Marseille Provence

● Sébastien Molina, Fondateur, Politic & Co. .

L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Over a cup of coffee, come discuss economic issues that affect you with economists and key players in Aix’s economic community.

L’événement Conférence Terrasse économique L’économie locale, un repère dans un monde incertain ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence