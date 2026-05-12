Exposition Peinture de Véronique Grivot Azimut Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Peinture de Véronique Grivot

Du 29/06 au 11/07/2026 tous les jours de 11h à 18h30.

Du mardi au samedi;.ouvert le lundi de14h30 à18h30. Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 11:00:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Véronique Grivot présente ses œuvres récentes à la galerie Azimut.

Les œuvres représentent des amis se retrouvant en scènes de la vie quotidiennes. La touche de peinture virevolte et déborde du contour pour exprimer le mouvement et la vie. La couleur éclate de bonne humeur. .

Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 82 25 22 galerieazimut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Véronique Grivot presents her latest works at Galerie Azimut.

L’événement Exposition Peinture de Véronique Grivot Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence