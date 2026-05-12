Exposition Peinture de Véronique Grivot Azimut Aix-en-Provence
Exposition Peinture de Véronique Grivot Azimut Aix-en-Provence lundi 29 juin 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Peinture de Véronique Grivot
Du 29/06 au 11/07/2026 tous les jours de 11h à 18h30.
Du mardi au samedi;.ouvert le lundi de14h30 à18h30. Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 11:00:00
fin : 2026-07-11 18:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Véronique Grivot présente ses œuvres récentes à la galerie Azimut.
Les œuvres représentent des amis se retrouvant en scènes de la vie quotidiennes. La touche de peinture virevolte et déborde du contour pour exprimer le mouvement et la vie. La couleur éclate de bonne humeur. .
Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 82 25 22 galerieazimut@gmail.com
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English :
Véronique Grivot presents her latest works at Galerie Azimut.
L’événement Exposition Peinture de Véronique Grivot Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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