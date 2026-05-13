Conférence Te changer toi peut tout changer Thomas d’Ansembourg 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Te changer toi peut tout changer Thomas d’Ansembourg

Lundi 29 juin 2026 de 20h à 22h.

Dedicace livres. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:00:00

fin : 2026-06-29 22:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Te changer toi, peut tout changer, conférence animée par Thomas d’Ansembourg, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre !

Nous disposons pour nous transformer, et transformer le monde, d’un pouvoir aussi considérable qu’ignoré .Nous ferions l’économie de beaucoup d’énergie, de temps, de souffrances, de frictions et de collisions d’ego si nous avions appris un peu plus tôt à nous demander Où est ma boussole, mon axe de vie ? Qu’est-ce qui a du sens pour moi et me met en joie ? Mais aussi Qu’est-ce qui me pèse, me peine, me fait peur ou me fout en rage et que j’ai donc besoin de comprendre avant de faire payer mon dépit aux autres ? Car, bien plus souvent que ce que nous croyons, notre rapport à l’existence dépend bien plus de nos croyances et habitudes de pensée qui commandent nos comportements que de nos conditions de vie réelles .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Te changer toi, peut tout changer, conference hosted by Thomas d’Ansembourg, to mark the release of his new book!

L’événement Conférence Te changer toi peut tout changer Thomas d’Ansembourg Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence