Les Ateliers du OFF Campus Ynov Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les Ateliers du OFF

Dimanche 28 juin 2026 de 13h30 à 18h30. Campus Ynov 2 rue de la Fourane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Et si l’économie se comprenait mieux en la pratiquant ? Portée par la Jeune Chambre Économique du Pays d’Aix, cette demi-journée immersive réunit cinq ateliers et jeux participatifs pour explorer autrement les grands enjeux contemporains.

Fiscalité, géopolitique, responsabilité des entreprises, engagement durable et démocratie.



Organisé sur le campus Ynov, ce parcours à la carte invite les participants à s’inscrire à un ou plusieurs formats pour expérimenter, débattre et apprendre en faisant. Entre simulation, stratégie et intelligence collective, cette initiative propose une approche concrète, ludique et accessible de l’économie et des grands choix qui structurent nos sociétés.



1/ Le tour des propriétaires

Comment les règles fiscales transforment les dynamiques économiques et sociales ? Et si la richesse du patrimoine foncier ou immobilier était mobilisée pour réduire les inégalités ? Voici quelques questions que posent Le tour des propriétaires , un jeu à visée pédagogique qui permet de comprendre comment différents systèmes fiscaux liés à la terre (ou leur absence) influencent le développement économique, la redistribution des richesses, les inégalités, le comportement d’investissement des individus, etc.

Organisé par l’AMSE École d’économie d’Aix-Marseille.



2/ Serious Game Suprématie 2050

Les Strategic Games (ou jeux stratégiques ) sont des ateliers de simulation de la conflictualité et des rivalités géopolitiques visant à développer une vision stratégique sous un format ludique et accessible à tous.

Objectifs de l’atelier une session de strategic game ou wargame sur une demi-journée offre aux participants une immersion stratégique et interactive. Idéal pour développer la prise de décision, la collaboration et l’adaptabilité en équipe.



AUCUNE EXPERTISE PRÉALABLE N’EST NÉCESSAIRE.



Suprématie 2050 cet atelier met en scène l’Union européenne, la Chine, la Russie et les États-Unis, dans leurs rivalités de puissance à l’horizon de 30 ans. Chaque équipe est amenée à développer les différents vecteurs de la puissance militaire, économie, spatial, ressources, prestige… Les participants sont ainsi immergés dans la réalité des relations internationales.

Organisé par la FMES Fondation pour la Maîtrise des Enjeux Stratégique.



3/ Nom de code RSE

En groupe de 6, les participants expérimentent le déploiement d’une démarche RSE les premières années, avec comme objectifs

– Décider en fonction de leurs propres enjeux et d’un budget dédié

– Constituer leur équipe et avancez étape par étape

– Co-construire un plan d’actions et faire émerger une vision

– Récolter les bénéfices et célébrer vos réussites

Organisé par UDETOPIA.



4/ Fresque de l’engagement durable

La Fresque de l’Engagement est un atelier innovant qui sensibilise les participants aux enjeux sociaux, sociétaux et climatiques tout en les guidant vers des actions concrètes. Conçu aussi bien pour les étudiants post-bac que pour les collaborateurs en entreprise, cet atelier allie pédagogie active et ludo pédagogie pour un impact durable.

Organisé par l’Institut Citoyen.



5/ Créer sa démocratie

Cet atelier propose une entrée ludique et participative sur le thème de la démocratie.

OBJECTIFS

• Se familiariser avec les concepts et les définitions de la démocratie via la pop culture

• Identifier et nommer les 5 critères fondamentaux d’un régime démocratique

• Initier une réflexion et un débat autour des conditions nécessaires à la démocratie

Organisé par Melting POT. .

Campus Ynov 2 rue de la Fourane Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

What if the best way to understand the economy was to experience it firsthand? Organized by the Jeune Chambre Économique du Pays d’Aix, this immersive half-day event features five workshops and interactive games designed to explore major contemporary issues from a different perspective.

L’événement Les Ateliers du OFF Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence