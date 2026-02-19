Ironman 70.3 Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Ironman 70.3 Aix-en-Provence

Dimanche 17 mai 2026. Centre ville et dans le Pays d’Aix selon les épreuves Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 369.36 – 369.36 – 600.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Nouvelle édition de l’Ironman.

● Partie natation dans le lac de Peyrolles à 20 kilomètres d’Aix-en-Provence. IRONMAN propose un service gratuit de navettes pour se rendre à Peyrolles le samedi lors du dépôt de votre vélo et sac de transition ainsi que pour dimanche, jour de course.

Temps limite 1h10

Type de départ Rolling Start



● partie vélo sur un parcours varié avec des portions plates et des parties vallonnées. Vous profiterez des paysages magnifiques du Pays d’Aix lorsque vous serez sur les routes techniques de la Montagne Sainte-Victoire. Le dénivelé positif total est 1184m. GPX Track >>

Pour votre sécurité et en raison d’un potentiel vent fort au Pays d’Aix, la roue lenticulaire est INTERDITE.

Temps limite SWIM + BIKE 5h30



● Partie run entre les rues du centre-ville et le parc naturel de la Torse, vous terminerez votre aventure devant des milliers de spectateurs, notamment lors du passage autour de la Fontaine de la Rotonde. Une course-à-pied typique de Provence. Un parcours composé de 3 boucles. GPX Track >>

Temps limite 8h15



➜ Comme chaque année, à l’occasion de la nouvelle édition de l’Ironman, les enfants pourront participer à 3 types de courses à pied sur le cours Mirabeau. .

Centre ville et dans le Pays d’Aix selon les épreuves Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

New edition of the Ironman

