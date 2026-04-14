40 ans de l’association Géocontact, Réserve de Sainte Victoire, Aix-en-Provence

40 ans de l’association Géocontact 25 – 31 mai Réserve de Sainte Victoire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T08:00:00+02:00 – 2026-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

A l’occasion des 40 ans de l’association Géocontact, nous organisons cette année une sortie de terrain à la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, située à proximité d’Aix-En-Provence.

Ce terrain se déroulera lors de la dernière semaine de mai avec l’intervention de Thierry TORTOSA, paléontologue et conservateur de la réserve naturelle nationale, qui nous présentera ce site reconnu internationalement pour ses œufs de dinosaures et autres fossiles de vertébrés du Crétacé.

Au programme, il sera prévu :

Visite guidée du parc national

Journée de fouilles paléontologiques

Conférence généraliste sur le contexte environnemental (géologie, hydrologie, biodiversité)

Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Exploration des Calanques de Cassis et Marseille

Réserve de Sainte Victoire Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sortie de terrain à la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, située à proximité d’Aix-En-Provence

Géocontact