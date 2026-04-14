40 ans de l’association Géocontact, Réserve de Sainte Victoire, Aix-en-Provence
40 ans de l’association Géocontact, Réserve de Sainte Victoire, Aix-en-Provence lundi 25 mai 2026.
40 ans de l’association Géocontact 25 – 31 mai Réserve de Sainte Victoire Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T08:00:00+02:00 – 2026-05-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
A l’occasion des 40 ans de l’association Géocontact, nous organisons cette année une sortie de terrain à la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, située à proximité d’Aix-En-Provence.
Ce terrain se déroulera lors de la dernière semaine de mai avec l’intervention de Thierry TORTOSA, paléontologue et conservateur de la réserve naturelle nationale, qui nous présentera ce site reconnu internationalement pour ses œufs de dinosaures et autres fossiles de vertébrés du Crétacé.
Au programme, il sera prévu :
- Visite guidée du parc national
- Journée de fouilles paléontologiques
- Conférence généraliste sur le contexte environnemental (géologie, hydrologie, biodiversité)
- Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
- Exploration des Calanques de Cassis et Marseille
Réserve de Sainte Victoire Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sortie de terrain à la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, située à proximité d’Aix-En-Provence
Géocontact
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