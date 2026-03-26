Quelques quintessences cinq leçons et demie de pantagruélisme Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence
Quelques quintessences cinq leçons et demie de pantagruélisme Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence vendredi 8 mai 2026.
Quelques quintessences cinq leçons et demie de pantagruélisme
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 18h. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La compagnie En devenir 2 s’empare de l’œuvre de François Rabelais pour en faire surgir toute la vitalité et l’audace.
Loin des idées pré-reçues de personnages ivrognes et baffreurs, Rabelais nous apparaît dans toute son intelligence et son radical désir d’un monde autre. Sa puissance, c’est de nous partager sa pensée audacieuse dans un rire énorme qui emporte avec lui toutes formes de passions tristes. Vivons joyeux, et trouvons dans la compagnie honnête des amis
pantagruélistes la force pour résister au désespoir et à l’horreur de notre monde.
La compagnie fait le choix fort de jouer en moyen français, dans cette langue truculente et inventive, dont Valéry disait qu’elle était une langue étrangère qu’on se découvrirait savoir d’avance .
La Cie En Devenir 2 s’est principalement constituée autour des créations de Malte Schwind. Depuis le début, la compagnie défend un théâtre où la question politique s’articule
à la chose poétique. Il s’agit de travailler à partir d’auteurs comme Artaud, Hölderlin, Robert Walser, Ovide des formes scéniques qui peuvent inquiéter notre temps et la subjectivité qui le caractérise. Il n’y est moins question de problématiques sociales que d’expérimenter un chemin vers la joie et le bonheur que la société actuelle et son capitalisme nous refuse.
En Devenir 2 défend un art exigeant pour toutes et pour tous et tente de construire des rapports de voisinage avec les spectatrices et spectateurs afin d’élaborer d’autres modalités
de réceptions de l’art aujourd’hui.
Mise en scène Malte Schwind
Dramaturgie et assistance à la mise en scène Émilie Hériteau
Jeu Éloïse Guérineau, Julien Geffroy et Julie Cardile
Scénographie Margaux Nessi
Costumes Axelle Terrier
Une programmation de Opening Nights Par les villages .
Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The En devenir 2 company takes François Rabelais? work and brings out all its vitality and audacity.
L’événement Quelques quintessences cinq leçons et demie de pantagruélisme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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