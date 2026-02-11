Exposition Aix-en-Provence

Exposition

Du 13/06 au 04/10/2026 de 10h à 18h.

Exposition ouverte de 10h à 18 h jusqu’au 30 septembre puis selon horaire des musées.

Musée du Pavillon de Vendôme et des Tapisseries Chapelle de la Visitation Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-06-13

Dans le cadre de la Biennale d’art, l’artiste Jeanne Vicerial, dont la reconnaissance dépasse les frontières, investira différents musées et lieux de la ville.

Formée au costume et au design vêtement, elle explore les frontières entre art et mode, questionnant le corps de la femme dans toutes ses approches et ses mutations, par le prisme de l’histoire de l’art, de la mythologie et du sacré. Ses sculptures de fils noirs, à la fois baroques, silencieuses, poétiques tissent des liens entre design, artisanat, mode, art et science. Cette exposition-parcours va donner à voir les différentes approches de l’œuvre de Jeanne Vicerial, avec le prêt de collections privées et publiques ainsi que des œuvres créées par l’artiste spécifiquement pour cette exposition.



Commissaire d’exposition, Christel Pélissier-Roy.

Cette exposition est réalisée en étroite collaboration avec l’artiste et la galerie Templon.



Biographie

Née en 1991, Jeanne Vicerial vit et travaille à Paris. Après des études de costumière puis un Master en Design vêtement à l’École des Arts Décoratifs de Paris en 2015, elle devient en 2019 titulaire d’un doctorat SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche), la première en France. Elle approfondit cette recherche en questionnant la dichotomie prêt-à-porter/sur-mesure et s’engage parallèlement dans une démarche artistique qui la pousse à fonder le studio de recherche et de création Clinique vestimentaire. Au-delà de ses créations personnelles, elle initie de nombreuses collaborations avec des artistes d’horizons divers.



Ses oeuvres ont notamment été exposées au Palais de Tokyo à Paris (2018) à Rome (Villa Médicis et Palais Farnèse, 2020), à la Collection Lambert en Avignon (2021), aux Magasins

Généraux à Pantin (2021), à la Basilique Saint-Denis (2022) et ont récemment intégré la collection du Cnap (Centre national des arts plastiques) et du FRAC Auvergne.En 2022, elle a

signé les costumes d’Atys, la tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully inspirée des Métamorphoses d’Ovide mise en scène par Angelin Preljocaj et montrée pour la première fois

en France à l’Opera royal de Versailles.



En 2023, Jeanne Vicerial a réalisé les costumes de Figures par Dalila Belaza au Théâtre de la Cité internationale.



Crédit photo © Joseph Schiano di Lombo .

Musée du Pavillon de Vendôme et des Tapisseries Chapelle de la Visitation Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of the Biennale d?art, the internationally acclaimed artist Jeanne Vicerial will be taking over various museums and venues in the city.

