Exposition La mode italienne de Marino Parisotto La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition La mode italienne de Marino Parisotto

Du 03/06 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 19h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-03 13:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de la Biennale Art et Culture d’Aix-en-Provence, dont l’Italie est le pays invité, Parallax dévoile à la Manufacture une exposition consacrée au photographe Marino Parisotto.

Marino Parisotto s’impose comme l’une des figures les plus éminentes et visionnaires de la photographie de mode des années quatre-vingt-dix et du premier décade du XXIᵉ siècle. Le dialogue avec les grandes maisons du Made in Italy constitue l’un des axes structurants de cette œuvre. Ces collaborations ont contribué à forger une image du style italien fondée sur la retenue, la sensualité et la densité symbolique, largement diffusée et assimilée au niveau mondial.



Son œuvre se déploie dans un espace liminaire où l’image cesse d’être un simple vecteur de représentation pour devenir un dispositif culturel à part entière, capable de condenser et de restituer les tensions esthétiques et symboliques de son temps, au changement du siècle.

Le photographe travaillant avec l’argentique occupe une position singulière dans le champ de la création il agit comme un agent de révélation du sacré. Le hasard devient composant. L’erreur devient caractère. Le visible devient mémoire d’un instant unique. Intitulé La mode Italienne de Marino Parisotto cet hommage met en lumière la dimension fondamentalement dialectique de l’œuvre une esthétique fondée sur la coexistence des contraires, où la beauté se nourrit de tension, d’ambiguïté et d’inquiétude. Les images ne maintiennent un état de suspension, un équilibre instable qui en renforce la charge poétique devenant un outil de construction culturelle autant qu’un vecteur d’émotion. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 55 20 60 contact@galerieparallax.fr

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English :

As part of the Biennale Art et Culture d’Aix-en-Provence, whose guest country is Italy, Parallax unveils an exhibition at La Manufacture dedicated to photographer Marino Parisotto.

L’événement Exposition La mode italienne de Marino Parisotto Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence