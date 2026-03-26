La mode italienne de Marino Parisotto La Manufacture Galerie Aix-en-Provence

La mode italienne de Marino Parisotto

Du 13/06 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h. La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Marino Parisotto est l’une des figures les plus éminentes et visionnaires de la photographie de mode des années quatre-vingt-dix au début des années 2000.

Le dialogue avec les grandes maisons du Made in Italy constitue l’un des axes structurants de cette œuvre. Ces collaborations ont contribué à forger une image du style italien fondée sur la retenue, la sensualité et la densité symbolique, largement diffusée et assimilée au niveau mondial. Son œuvre se déploie dans un espace liminaire où l’image cesse d’être un simple vecteur de représentation pour devenir un dispositif culturel à part entière, capable de condenser et de restituer les tensions esthétiques et symboliques de son temps, au changement du siècle.



Le photographe travaillant avec l’argentique occupe une position singulière dans le champ de la création il agit comme un agent de révélation du sacré. Le hasard devient composant. L’erreur devient caractère. Le visible devient mémoire d’un instant unique.



Intitulé La mode italienne de Marino Parisotto, cet hommage met en lumière la dimension fondamentalement dialectique de l’œuvre une esthétique fondée sur la coexistence des contraires, où la beauté se nourrit de tension, d’ambiguïté et d’inquiétude. Les images ne maintiennent un état de suspension, un équilibre instable qui en renforce la charge poétique devenant un outil de construction culturelle autant qu’un vecteur d’émotion.



Biographie

Marino Parisotto, né au Canada de parents italiens, grandit entre la Lombardie et la Vénétie. D’abord mannequin reconnu sur les podiums internationaux, il se tourne rapidement vers la direction artistique et la photographie de mode.

Révélé par la série Bella da Strappare, son travail attire l’attention du magazine PHOTO et lance sa carrière en France.

Photographe emblématique du noir et blanc, il collabore avec de grandes maisons de mode et de luxe (Givenchy, Armani, La Perla, Wolford…) développe un univers cinématographique, sensuel et parfois transgressif, et publie de nombreux livres d’art. Parallèlement aux campagnes internationales, il devient un portraitiste recherché de stars, imposant une œuvre où se mêlent séduction, spiritualité et puissance visuelle. Il décède en 2022 à Milan.



Curation Florence Verrier et Simona Amelotti

Remerciements Archivio Marino Parisotto, Sofia Parisotto, Galerie Parallax, Ville d’Aix-en-Provence, Biennale d’Aix, La Manufacture.



Une programmation de la galerie Parallax en partenariat avec MetaCritikOpera .

La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marino Parisotto is one of the most prominent and visionary figures in fashion photography from the 1990s to the early 2000s.

L’événement La mode italienne de Marino Parisotto Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence