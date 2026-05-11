Exposition Peinture de Cristyne Levere Azimut Aix-en-Provence
Exposition Peinture de Cristyne Levere Azimut Aix-en-Provence lundi 15 juin 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Peinture de Cristyne Levere
Du 15/06 au 27/06/2026 le lundi de 14h30 à 18h30. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 18h30.
Du mardi au samedi;.ouvert le lundi de14h30 à18h30. Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-15
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-15
Exposition des peintures de Cristyne Levere, à la galerie Azimut. Sa peinture se rapproche de l’abstraction lyrique mais pas seulement. Elle parle de paysages, de nature, de mémoire, parfois un élément réaliste peut venir s’y intégrer.
A partir de sensations colorées, puis de superpositions, de transparences des mondes vont apparaître et disparaître à la fois.. .
Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 82 25 22 galerieazimut@gmail.com
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English :
Exhibition of paintings by Cristyne Levere, at Galerie Azimut. Her painting is close to lyrical abstraction, but not limited to it. It speaks of landscapes, nature and memory, and sometimes includes a realistic element.
L’événement Exposition Peinture de Cristyne Levere Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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