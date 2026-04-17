Festiv’ Aix Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Festiv’ Aix Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.
Aix-en-Provence
Festiv’ Aix
Samedi 13 juin 2026 de 14h à 18h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Remise de trophées et récompenses aux talents aixois.
les trophées de Festiv’Aix. remise annuelle de trophées aux talents aixois, Auteurs compositeur, artistes, peintres, écrivains, associations, commerçants, etc… .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Trophies and awards presented to local talent.
L’événement Festiv’ Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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