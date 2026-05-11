Concert La Ruche des Voix Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert La Ruche des Voix

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Un concert qui réunit des chanteurs issus des ateliers collectifs de chant élèves individuels, duos, chorales, … L’ occasion d’apprécier le talent de tous ces artistes débutants ou confirmés mis à l’honneur sur la scène de La Mareschale.

Une joyeuse réunion vocale qui mettra en avant des répertoires très variés allant de la musique vocale renaissance à la pop, en passant par la variété et le jazz. Il y en aura pour tous les goûts !

Professeur de chant Mickaël Le Strat .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

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English :

A concert featuring singers from collective singing workshops: individual students, duets, choirs, etc An opportunity to appreciate the talent of all these new and established artists, showcased on the stage of La Mareschale.

L’événement Concert La Ruche des Voix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence