Concert La Ruche des Voix Encagnane Aix-en-Provence
Concert La Ruche des Voix Encagnane Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.
Aix-en-Provence
Concert La Ruche des Voix
Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Un concert qui réunit des chanteurs issus des ateliers collectifs de chant élèves individuels, duos, chorales, … L’ occasion d’apprécier le talent de tous ces artistes débutants ou confirmés mis à l’honneur sur la scène de La Mareschale.
Une joyeuse réunion vocale qui mettra en avant des répertoires très variés allant de la musique vocale renaissance à la pop, en passant par la variété et le jazz. Il y en aura pour tous les goûts !
Professeur de chant Mickaël Le Strat .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert featuring singers from collective singing workshops: individual students, duets, choirs, etc An opportunity to appreciate the talent of all these new and established artists, showcased on the stage of La Mareschale.
L’événement Concert La Ruche des Voix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Edo Baroni Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Concert Julien Grassen Barbe Quartet, Adios Toledo Le Petit Duc Aix-en-Provence 15 mai 2026
- Salon Runlab 2026 thecamp Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Exposition Les personnages célèbres de Provence Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence 16 mai 2026
- Théâtre Le Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 16 mai 2026